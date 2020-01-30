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Ростовская шпажистка выиграла на Кубке мира

Ростовская шпажистка выиграла на Кубке мира
Спортсменка из Ростова-на-Дону триумфально выступила на Кубке мира среди юниоров по фехтованию.

Евгения Жаркова в личном первенстве обыграла шпажисток из Италии (15:11), Канады (15:8), Польши (15:8) и Америки (15:12). Так она выиграла Grand Prix Bratislava.

Команда из России также заработала золото. Наши спортсменки вырвались вперёд и в финале обыграли сборную Италии со счётом 45:29. Всего за звание сильнейших боролись 24 команды. Россию представляли Евгения Жаркова, Айзанат Муртазаева, Анна Гзюнова и Яна Бекмурзова.

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