Ростовская шпажистка выиграла на Кубке мира



Спортсменка из Ростова-на-Дону триумфально выступила на Кубке мира среди юниоров по фехтованию.



Евгения Жаркова в личном первенстве обыграла шпажисток из Италии (15:11), Канады (15:8), Польши (15:8) и Америки (15:12). Так она выиграла Grand Prix Bratislava.



Команда из России также заработала золото. Наши спортсменки вырвались вперёд и в финале обыграли сборную Италии со счётом 45:29. Всего за звание сильнейших боролись 24 команды. Россию представляли Евгения Жаркова, Айзанат Муртазаева, Анна Гзюнова и Яна Бекмурзова.

