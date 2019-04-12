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Ростовская шпажистка в составе сборной России заняла второе место на первенстве мира

Ростовская шпажистка в составе сборной России заняла второе место на первенстве мира
Шпажистка из Ростова в составе российской команды завоевала «серебро» на первенстве мира по фехтованию. Состязания среди юниоров и кадетов прошли в Польше с 6 по 14 апреля. Вместе с ростовчанкой Евгенией Жарковой страну представляли спортсменки Манана Саумова, Айзанат Муртазаева и Анастасия Солдатова.

Первыми соперниками россиянок во время первенства стали шпажистки из Беларуси. Наши девочки разгромили их со счётом 45:14. На встрече с израильтянками сборная России уступила шесть уколов.

В четвертьфинале наши спортсменки провели два боя со сборной Венгрии. Общий счёт по итогу оказался 10:5 в пользу соперниц. Но вскоре россиянки наверстали упущенное и из шести встреч одержали победу в пяти при одной ничьей.

В полуфинале сборная России сыграла со сборной США. По итогу девочки вели на три укола, и цифры на табло показывали 45:42.

Финальный бой состоялся между Россией и Францией. Наши соперницы быстро вырвались вперёд и мировое первенство закончилось в их пользу со счётом 45:43.

Ростовская шпажистка в составе сборной России заняла второе место на первенстве мира

Отметим, что ростовчанка Евгения Жаркова является одним из трёх лидеров Всероссийского рейтинга юниоров. Она завоевывала «бронзу» на первенствах и Чемпионате России, а также на VIII-летней Спартакиаде учащихся России.

В составе сборной побеждала на этапах Европейского кадетского цикла. В личном составе она заняла третью ступень пьедестала на Кубке Мира в Испании и Израиле.

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