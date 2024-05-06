Фото: соцсети ФК Ростов

Вратарь Сергей Песьяков не будет продлевать контракт с ФК «Ростов». Информацию об этом сообщил «РБ Спорт» 6 мая.В трансферное окно летом Песьяков сменит клуб. Вероятно, он перейдет в самарский клуб «Крылья Советов». По информации телеграм-каналов, Сергею предложили контракт по схеме 1+1, то есть с возможным продлением еще на один год.Отметим, ранее спортивный директор «желто-синих» Алексей Рыскин сообщал, что клуб собирается продлить контракт с Сергеем Песьяковым. Вероятно, вратарь решил не продолжать карьеру в ФК «Ростов».Сергей Песьяков свою профессиональную карьеру начал в «Шиннике». В 2009-м он стал играть за «Спартак». Он стал основным вратарем московского клуба. Кроме того, в карьере футболиста были аренды в «Томь», «Ростов» и «Анжи». В 2017 году он начал играть за «желто-синих».