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Руководство ФК «Ростов» не рассматривает отставку Валерия Карпина

Руководство ФК «Ростов» не рассматривает отставку Валерия Карпина
Главный тренер ФК «Ростов» снова обмолвился о своем желании уйти в отставку. После этого слова специалиста прокомментировало руководство клуба.

— Мы не рассматриваем вариантов на случай ухода Валерия Карпина. У нас есть главный тренер, — сообщили в донском клубе «Матч ТВ».

Валерий Карпин работает в ФК «Ростов» с 2017 года. В 2021 году его назначили главным тренером сборной России по футболу. После этого он покинул «желто-синих». Однако через полгода вернулся в клуб из-за того, что национальную команду отстранили от участия в международных турнирах.
Фото: ФК Ростов
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