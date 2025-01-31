Руководство ФК «Ростов» не рассматривает отставку Валерия Карпина

Фото: ФК Ростов

Главный тренер ФК «Ростов» снова обмолвился о своем желании уйти в отставку. После этого слова специалиста прокомментировало руководство клуба.— Мы не рассматриваем вариантов на случай ухода Валерия Карпина. У нас есть главный тренер, — сообщили в донском клубе «Матч ТВ».Валерий Карпин работает в ФК «Ростов» с 2017 года. В 2021 году его назначили главным тренером сборной России по футболу. После этого он покинул «желто-синих». Однако через полгода вернулся в клуб из-за того, что национальную команду отстранили от участия в международных турнирах.