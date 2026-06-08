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Река Темерник в парке Октября превратилась в настоящее болото. Вода приобрела неприятный тёмно-зелёный цвет, а поверхность реки покрыта мусором.Местные жители, запечатлевшие это на фото, были потрясены увиденным: вместо красивого природного уголка они увидели почти неподвижное болото.В Ростовской области за чистоту и защиту реки Темерник несут ответственность несколько организаций, среди которых - региональное министерство водных ресурсов и городская администрация. Тем не менее до сих пор представители этих структур не проявляют интереса к решению данной проблемы.Учитывая погодные условия, температуру до +32 градусов, могут появиться неприятный запах и обильный рост водорослей.