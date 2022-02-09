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Ростовский СКА не смог обыграть румынскую команду - 0:0

Ростовский СКА не смог обыграть румынскую команду - 0:0
УТС в турецкой Анталье подошел к концу. Соперником в последней игре в Турции был румынский клуб «Вииторул Пандури» из Тыргу-Жиу. Команда играет во второй по значимости лиге в Румынии и занимает там 15 место.

Красно-синие начали матч в следующем составе: Григорян, Ерохин, Безчаснюк, Дзантиев, Соловьев, Седов, Каюмов, Репях, Мичуренков, Федчук, Безруков. Первый тайм проходил под диктовку ростовчан, однако в атаке явно были проблемы. Не получилось реализовать ни один из нескольких явных голевых моментов. Во втором тайме вновь подопечные Андрея Козлова много атакуют и вновь никак не могут забить. Румыны изредка отвечали, но россияне справлялись со всеми угрозами. Итог – безголевая ничья 0:0.

Перед возобновлением чемпионат СКА проведёт ещё один сбор – в Сочи. Там ростовчане сыграют три контрольных матча – с брянским «Динамо» (ФНЛ-2), воронежским «Факелом» (ФНЛ) и пермским «Амкаром» (ФНЛ-2).

Первая официальная игра второй части чемпионата намечена на 6 марта, когда СКА на своем поле сыграет с «Дружбой» из Майкопа. В турнирной таблице первенства России среди команд ФНЛ-2 донской клуб занимает 1 место из 17.
Фото: ФК СКА Ростов.
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

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