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СКА Ростов крупно уступил румынскому клубу - 1:5

СКА Ростов крупно уступил румынскому клубу - 1:5
Оппонентом была команда из второй по силе румынской лиги. По ходу матча еще раз обнажились трудности ростовчан с нападением – до этого на протяжении пяти встреч «красно-синие» не могли забить ни разу. Теперь же забили, но только один гол. И пропустили при этом пять.

В первом тайме команды были относительно равны, но собственные ошибки СКА позволили румынам забить сразу три мяча. Дмитрий Мичуренков один гол отквитал, на перерыв коллективы отправились при счете 1:3. Вторая половина игры удовлетворения ростовским болельщикам не принесла – «Петролул» довел счет до крупного, а «красно-синие» ничем не смогли ответить. Итог – разгромный проигрыш подопечных Андрея Козлова.

Свой очередной спарринг «красно-синие» сыграют 10 февраля. Оппонентом будет ещё одна команда из Румынии (из той же лиги) – «Вииторул Пандури».

Первый официальный матч весенней части чемпионата состоится 6 марта, когда в родных стенах ростовский СКА сразится с «Дружбой» из Майкопа. В таблице чемпионата страны среди команд ФНЛ-2 «армейцы» идут на первой строчке из 17.
Фото: СКА Ростов.
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Теги: футбол в Ростове футбол

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