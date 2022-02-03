СКА Ростов крупно уступил румынскому клубу - 1:5

Фото: СКА Ростов.

Оппонентом была команда из второй по силе румынской лиги. По ходу матча еще раз обнажились трудности ростовчан с нападением – до этого на протяжении пяти встреч «красно-синие» не могли забить ни разу. Теперь же забили, но только один гол. И пропустили при этом пять.В первом тайме команды были относительно равны, но собственные ошибки СКА позволили румынам забить сразу три мяча. Дмитрий Мичуренков один гол отквитал, на перерыв коллективы отправились при счете 1:3. Вторая половина игры удовлетворения ростовским болельщикам не принесла – «Петролул» довел счет до крупного, а «красно-синие» ничем не смогли ответить. Итог – разгромный проигрыш подопечных Андрея Козлова.Свой очередной спарринг «красно-синие» сыграют 10 февраля. Оппонентом будет ещё одна команда из Румынии (из той же лиги) – «Вииторул Пандури».Первый официальный матч весенней части чемпионата состоится 6 марта, когда в родных стенах ростовский СКА сразится с «Дружбой» из Майкопа. В таблице чемпионата страны среди команд ФНЛ-2 «армейцы» идут на первой строчке из 17.