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«СКА-Ростов» проведёт три контрольных матча в Турции

«СКА-Ростов» проведёт три контрольных матча в Турции
Уже 9 января ростовчане выходят из отпуска. Далее запланировано провести три сбора – два в Турции и один в Сочи.

На первом УТС красно-синие проведут три товарищеских матча. 20 января подопечные Андрея Козлова сыграют против сербского ФК «Раднички» (Крагуевац), который недавно одержал победу в первой лиге чемпионата страны и вышел в элитный дивизион.

Соперником на втором спарринге (24 января) будет российский «Металлург» (Липецк), который играет в ФНЛ и занимает после 25 матчей 19 место в турнирной таблице из 20.

1 февраля СКА сыграет против многократного чемпионат Северной Македонии – «Вардара» из Скопье. Пока в турнирной таблице первенства России среди клубов ФНЛ-2 ростовские армейцы идут на 1 месте из 17, имея в активе 44 очка (14 выигрышей, 2 ничьи и 2 проигрыша).
Фото: СКА-Ростов
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