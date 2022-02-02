Ростовский СКА проведёт пять товарищеских матчей

Фото: СКА Ростов.

Запланировано 5 игр против команд самого разного уровня. 5 февраля красно-синие сразятся с «Петролулом» (Плоешти, Румыния). Команды играет во второй по значимости лиге своей страны. Там же выступает и второй соперник – «Вииторул Пандури», с ними ростовчане играют 10 февраля.19 числа у СКА будет противник уже из России. Брянское «Динамо» пока идёт на 2 месте из 11 в турнирной таблице третьей группы ФНЛ-2.24 февраля предстоит выступить против одного ил лидеров ФНЛ, воронежского «Факела» (2 место из 20 и пока прямая путёвка в РПЛ).28 февраля подопечные Андрея Козлова получили в соперники пермский «Амкар», который занимает у себя в 4 группе ФНЛ-2 3 место из 15.Первая официальная игра года у армейцев состоится 6 марта. Оппонент – «Дружба» из Майкопа.