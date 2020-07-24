Названы команды, с которыми сыграет ФК «Ростов» в августе в новом сезоне РПЛ

Стало известно, с какими соперниками встретится ростовский футбольный клуб в новом сезоне РПЛ-2020-2021. Календарь игр опубликовали на официальном сайте Российской Премьер-Лиги 28 июля.Так, в августе должны состояться шесть туров. На каждый из них отведут по два дня. В это время в разных городах России пройдут восемь матчей. Первый тур начнётся уже 8 августа. ФК «Ростов» встретится с «Тамбовом».Вторая игра обещает быть жаркой. На поле с ростовскими футболистами выйдут игроки питерского клуба «Зенит». Затем соперником «Ростова» станет московское «Динамо».В следующих турах донская футбольная команда сыграет с «Уфой», «Уралом» и «Краснодаром».Напомним, последний матч сезона РПЛ с «Зенитом» ростовский клуб проиграл со счётом 1:2, показав не очень хорошие результаты.