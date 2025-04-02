Фото: ФК Ростов

Футбольный клуб «Ростов» ведёт переговоры о продлении контракта с Егором Голенковым. Об этом сообщил агент игрока Андрей Талаев в интервью изданию «РБ Спорт».Контракт футболиста с клубом из Ростова-на-Дону действует до конца 2026 года. В текущем сезоне Голенков провёл 25 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал одну голевую передачу. Он неоднократно признавался лучшим игроком матчей.Егор Голенков родился в Самаре и является воспитанником футбольной академии имени Юрия Коноплёва. Ранее он играл за «Крылья Советов» и «Униан Лейрию». В сезоне 2020–2021 годов он провёл 44 матча, в которых забил 18 голов и отдал 8 голевых передач.В 2022 году Голенков перешёл в «Ростов».