Ростовские гимнастки завоевали три золота и два серебра на международном турнире

Фото: Диана Гайнулина и Алина Ярина.

В Москве прошёл 30-й международный турнир имени Михаила Воронина по спортивной гимнастике. Соревнования проходили с 24 по 25 ноября и собрали более 100 спортсменов из восьми стран. Воспитанницы ростовской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Диана Гайнулина и Алина Ярина пять раз поднимались на пьедестал, в их активе – три золота и две серебряные награды. Спортсменки рассказали о своем пути в спорте и подготовке к соревнованиям.Диане – 15 лет, из которых 12 она занимается гимнастикой. Сначала это была художественная гимнастика, а сейчас девочка переквалифицировалась в спортивную. И не пожалела. За годы упорного труда Диана завоевала не одну медаль. В сентябре у спортсменки начались проблемы со спиной. Но это не помешало ей выложиться на турнире по максимуму. Во время выступления она почти не волновалась.Диана выступила в нескольких категориях: командное, личное многоборье и бревно. Спортсменка завоевала 2 золотые медали и 1 серебряную. Золото гимнастка получила за командные соревнования и упражнение на бревне, а серебро – за многоборье.– Я испытывала легкое волнение, которое быстро переросло в адреналин. Оно помогло сосредоточиться и показать максимум, – отметила спортсменка. – Мне удалось хорошо выполнить упражнение на бревне.Алина Ярина – юная гимнастка из Ростова-на-Дону, занимается спортивной гимнастикой шесть лет, с трёхлетнего возраста, и обожает этот вид спорта благодаря выбору родителей.На соревнованиях Алина выступила в двух категориях: командное выступление, за которое спортсменка получила серебро, и индивидуальный прыжок, за который она получила золото.– Для меня любые соревнования имеют огромное значение, и я выкладываюсь на все 100%, – делится Алина.Алина Ярина признаёт высокую конкуренцию на турнире, поэтому команда постоянно усложняет программу, добавляет новые элементы прыжков, поворотов и равновесий и оттачивает их до идеального исполнения.Поддержка членов команды очень важна для юных спортсменок. Они помогают друг другу справиться с профессиональным трудностями и подбадривают всегда выкладываться по максимуму.– Без их помощи и веры ни один старт не был бы таким успешным. Они – опора в любых ситуациях. В такие моменты мы всегда поддерживаем друг друга, – резюмировали спортсменки.