Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова новогодним Смешарикам вернули уши

В центре Ростова новогодним Смешарикам вернули уши
В Ростове новогодним Смешарикам вернули уши. Ранее жители массово жаловались на состояние установленных конструкций.

Фигуры поставили недалеко от бывшего кинотеатра «Ростов». Внешний вид элементов оставлял желать лучшего. У Кроша не было ушей, а мишура у инсталляций облысела. Кроме того, не хватало нескольких башен на замке.

Люди просили убрать пугающие и явно устаревшие игрушки. Якобы спустя пять лет эксплуатации они стали плохо выглядеть.

Ситуацию прокомментировали в городской администрации. Фигуры пообещали доделать. На данный момент Крошу уже вернули уши, на замке появились башни.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.