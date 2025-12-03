В центре Ростова новогодним Смешарикам вернули уши

Фото: СоцСети

В Ростове новогодним Смешарикам вернули уши. Ранее жители массово жаловались на состояние установленных конструкций.Фигуры поставили недалеко от бывшего кинотеатра «Ростов». Внешний вид элементов оставлял желать лучшего. У Кроша не было ушей, а мишура у инсталляций облысела. Кроме того, не хватало нескольких башен на замке.Люди просили убрать пугающие и явно устаревшие игрушки. Якобы спустя пять лет эксплуатации они стали плохо выглядеть.Ситуацию прокомментировали в городской администрации. Фигуры пообещали доделать. На данный момент Крошу уже вернули уши, на замке появились башни.