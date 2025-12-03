В Ростове с января 2026 года существенно подорожают услуги стоматологов

Фото: нейросеть

С начала 2026 года стоматологии Ростова планируют повысить цены на услуги. Об этом Donday сообщил врач одной из клиник на Северном. По словам медика, удорожание коснётся всех направлений: лечения кариеса, протезирования и ортодонтии. Особенно ощутимо вырастет стоимость эстетической стоматологии, там используются самые дорогие материалы.Врач уточнил, что поставщики уже подняли цены. Однако некоторые клиники пока не ставят новые цены, оттягивая это неприятное событие как можно дальше.Главная причина подорожания — налоговая реформа. С 1 января 2026 года НДС вырастет с 20% до 22%. Для учреждений с большими объёмами закупок это существенные суммы, которые в итоге включаются в себестоимость услуг.Стоматологи советуют начать лечение еще в этом году, чтоб закрепить старые цены.