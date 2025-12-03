Новости
Экс-футболиста «Ростова», который борется с раком, по ошибке похоронили

Экс-футболиста «Ростова», который борется с раком, по ошибке похоронили. В СМИ появилась новость о кончине Исо Каньенда, которому диагностировали рак печени. Дата смерти – якобы 2 декабря.

Однако на следующий день появилась информация, опровергающая эту новость. Официальные представители подтвердили, что футболист находится в тяжелом состоянии, но продолжает лечение и борьбу с болезнью.

Исо Каньенда выступал за футбольный клуб «Ростов» в период между 2003 и 2005 годами, а также в сезоне-2006/07. Помимо этого, он играл за такие команды, как «Локомотив», «КамАЗ», «Ротор» и брянское «Динамо». С «Локомотивом» он завоевал бронзовые медали чемпионата России в 2005 году.

В течение своей карьеры Каньенда принял участие в 60 матчах за сборную Малави, забив 19 голов. Дважды он был удостоен звания лучшего футболиста года в своей стране.
