Ростовчане сообщают об огромном масляном пятне в Дону

Ростовчане сообщают об огромном масляном пятне в Дону. Соответствующие кадры опубликовал портал DonDay.

3 декабря в районе речного вокзала жители заметили странное пятно в реке, похожее на след нефтепродуктов.

Происхождение пятна остается загадкой. Официальные структуры пока молчат.
Фото: Дондей
