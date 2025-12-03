«Деловая Россия» будет заниматься профосмотрами

фото: Пресс-служба РО "Деловая Россия"

В начале декабря в Ростове прошла рабочая встреча актива регионального отделения общероссийской общественной организации бизнеса «Деловая Россия» с министром здравоохранения Ростовской области Наири Варданяном. Со стороны «Деловой Росси» приняли участие председатель реготделения Андрей Грибенюк, руководитель Комитета по здравоохранению Алексей Сёмкин и руководитель подкомитета по фармацевтике и обороту лекарственных препаратов Нина Данилова.Председатель РРО Андрей Грибенюк поздравил министра здравоохранения с вступлением в должность и пожелал успехов в реализации поставленных задач в здравоохранении.В ходе встречи представили сам Комитет по здравоохранению, его структуру, цели и задачи. Кроме того, обсуждались вопросы комплексного и системного взаимодействия между ростовским отделением «Деловой России» и Минздравом Ростовской области в направлении привлечения экспертов отраслевого бизнеса в практику реализации основной работы министерства.Обсудили вопрос рассмотрения и содействия в строительстве фармакологического производства в Ростовской области. Министр здравоохранения предложил взаимодействовать с предприятиями, которые входят в состав РРО «Деловая Россия» в направлении организации и проведения профилактических осмотров в целях выявления и предотвращения хронических неинфекционных заболеваний на предприятиях.Кроме того, обсудили разработку новых направлений, предполагающих привлечение инвестиций в развитие сферы здравоохранения региона, в том числе организацию и проведение совместных мероприятий. Было отмечено, что участие членов «Деловой России» в работе совещательных и коллегиальных органов министерства, включая Общественный совет, в 2026 году станет системным.