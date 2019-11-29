Ростовчанка установила рекорд, выиграв в европейском турнире по гимнастике



Спортсменка из Ростова-на-Дону установила рекорд, выиграв на европейском турнире по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Бельгии, в городе Шарлеруа. О победе Владиславы Уразовой сообщили в управлении по физической культуре и спорту донской столицы.



Гимнастка — воспитанница ростовской спортивной школы олимпийского резерва. Она вошла в состав сборной России и выступила на всех снарядах на «отлично». Девушка получила 54,65 балла, выиграв золотую медаль в многоборье. Благодаря её победе российская команда побила суперрекорд. Наша страна единственная выиграла шесть раз турнир по гимнастике в Шарлеруа.

