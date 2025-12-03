Новости
Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия двух судей

Ростовская областная квалификационная коллегия судей (ККС) удовлетворила прошения об отставке двух судей, прекратив их полномочия: Анжелики Власенко, занимавшей пост зампреда Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону, и Ирины Коваленко, служившей в Волгодонском районном суде. Согласно информации от пресс-службы ККС, решение было принято 21 ноября на заседании коллегии после рассмотрения заявлений об увольнении по собственному желанию, поданных обеими судьями.

Судейская карьера Анжелики Власенко началась в 1999 году в Волгодонском районном суде Ростовской области. После этого она работала в нескольких районных судах Ростова и в Ростовском областном суде. В 2021 году указом главы государства она была назначена на должность заместителя председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону на шестилетний срок. То есть ее полномочия должны были действовать до 2027 года.

Об Ирине Коваленко известно меньше. В 2012 году указом президента РФ она была назначена судьей Семикаракорского районного суда. В 2017 году перешла на работу в Волгодонской районный суд Ростовской области.

Необходимо напомнить, что в сентябре текущего года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина, подозреваемого в получении крупной взятки.

В 2025 году также досрочно прекратила полномочия судья Ленинского районного суда Ростова Виктория Мамелко, из-за дисциплинарного проступка лишившись должности и квалификационного класса.
Фото: Donday
