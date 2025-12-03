Новости
Ростовская компания «Юг Руси» выставила на продажу три маслозавода

Ростовская компания «Юг Руси» выставила на продажу три своих предприятия по производству растительного масла, общая стоимость которых оценивается в 6 миллиардов рублей. Объявления о реализации этих активов появились в конце ноября на популярной онлайн-платформе. На торги выставлены два завода, территориально расположенных в Белгородской области, и еще один, находящийся в Воронежской области.

Белгородский завод «Валуйский», основанный в 1993 году, оценен компанией в 2,62 миллиарда рублей. Объект занимает площадь 9,5 гектаров и обеспечен всей необходимой инфраструктурой, включая электричество, газ, централизованную систему водоотведения и собственные артезианские скважины. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 470 тонн подсолнечника или 250 тонн рапса в сутки. Численность персонала составляет 240 человек.

Второй завод в Белгородской области, «Чернянский», предлагается к приобретению за 1,25 миллиарда рублей. Производственный комплекс расположен на территории в 7 гектаров. Несмотря на возобновление деятельности в декабре 2023 года после простоя, в июле 2024 года работа завода была вновь остановлена, о чем указано в объявлении. Мощности завода позволяют перерабатывать до 280 тонн семян подсолнечника или 180 тонн рапса ежесуточно. Емкости для хранения рассчитаны на 6,1 тысяч тонн масла и 800 тонн жмыха. На предприятии трудоустроено 120 человек, имеется централизованное водо-, газо- и электроснабжение.

В поселке Анна Воронежской области на продажу выставлен «Аннинский» маслозавод стоимостью 2,17 миллиарда рублей. Площадь территории завода составляет 84,8 тысяч квадратных метров. Завод функционирует с 2006 года и способен перерабатывать до 390 тонн подсолнечника и 180 тонн рапса в сутки. Штат укомплектован 210 сотрудниками. Объект обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями.

Компания «Юг Руси», основанная в Ростове в 1992 году, является крупным производителем масложировой продукции. Компания занимает лидирующие позиции среди производителей и экспортеров растительных масел в России. Холдинг включает в себя 20 сельскохозяйственных предприятий, 6 заводов по производству растительного масла, хлебозаводы и зерновые терминалы. В июле 2025 года был выставлен на продажу хлебозавод «Юг Руси» в Ростове за 850 млн рублей.
Фото: Авито
