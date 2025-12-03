В Ростовской области в подъезде дома нашли коляску с годовалым ребенком

Фото: DonDay

В поселке Каменоломни Ростовской области в подъезде жилого дома обнаружили коляску с годовалым ребенком. Об этом сообщает Donday.ru.Инцидент случился 3 декабря в одном из жилых домов. Соседи увидели малыша на лестничной клетке в коляске. Они вызвали полицию.Кроме того, рядом с малышом лежала записка. Там неизвестная 18-летняя девушка сообщает, что она не может содержать мальчика. При этом сама она является сиротой. Незнакомка искала ребенку родителя.На место сразу вызвали полицию, сотрудники доставили ребенка в медучреждение. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Личности его родителей устанавливают.