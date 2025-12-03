Новости
В Ростовской области осудят мастера, чья халатность стала причиной схода шести вагонов

В Ростовской области будут судить руководителя участка, чья халатность стала причиной крушения шести вагонов.

Западно-Межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации сообщило подробности об этом происшествии.

По материалам следствия, в марте 2024 года тридцатидевятилетний работник предприятия допустил серьёзные упущения в организации перемещения вагонов. Также он не проконтролировал должным образом состояние железнодорожного пути. Установлено, что по его вине были превышены разрешенные весовые и габаритные нормы состава.

В результате этих нарушений, во время разгрузки вагонов на путях станции Сулин, случилась авария, вследствие которой шесть вагонов сошли с рельсов. Организации был причинён ущерб, превышающий пять миллионов рублей.

В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло за собой значительный материальный ущерб.

Представители правоохранительных органов заявили, что дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. В случае установления вины, виновному может грозить штраф или лишение свободы сроком до одного года.
Фото: Западное МСУТ СК России
