Фото: Дондей

Еще одни новогодние композиции установили возле Центрального рынка в Ростове. Жители заметили декорации 3 декабря на улице Московской.У остановочных пунктов появились арки с новогодними шарами, большие елочные игрушки и объемная надпись «С Новым годом». Украшения выкрашены в золотой оттенок. Отметим, что композиции обвешаны гирляндами. В темное время суток мерцание таких огоньков создаст атмосферу праздника.Напомним, что в этом году Ростов-на-Дону будет украшен новогодними композициями прошлых лет. Как уточнил глава города Александр Скрябин, в связи с непростой обстановкой расходы на убранство города были сокращены.К долгожданному празднику в донской столице занялись установкой огромной шишки и двух павлинов на улице Береговой. Возле одного из входов на Центральный рынок поставили елку. А в парке Горького смонтировали светящиеся звезды и арки. На текущий момент там размещают гигантскую елку. Но украшения в районе бывшего кинотеатра «Ростов» вызвали у жителей недовольство. Там появились фигуры Смешариков. Этим композициям уже пять лет. Они успели облысеть, покрыться пылью и приобрести блеклый цвет.