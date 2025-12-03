Новости
Ростовская модель Полина Диброва опровергла слух о свадьбе с бывшем мужем

Слухи о возможном возобновлении романа и повторной свадьбе с бывшим мужем были опровергнуты Полиной Дибровой. В беседе с изданием "СтарХит" она категорически отвергла любые предположения о воссоединении с Дмитрием Дибровым. Появление экс-супругов с детьми на новогоднем утреннике в одном из столичных театров вызвало бурную реакцию в онлайн-пространстве. Этот первый совместный выход в свет после развода послужил поводом для разговоров о возможном примирении.

Однако, относительно предположений о готовящейся повторной помолвке, Полина высказалась весьма определенно.

-Я удивлена тем, откуда всплывают все эти домыслы о нас. Это фейковые новости, распространяемые недобросовестными СМИ. Прошу вас, не верьте всему, что пишут. Доверяйте только проверенной информации от нас, – заявила блогер.
Фото: Woman.ru.
