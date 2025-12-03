На Ростовскую область в ближайшие сутки обрушатся магнитные бури

Фото: Rostov.ru

В ближайшие сутки на Ростовскую область обрушатся магнитные бури. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.По данным специалистов, магнитное поле будет в возбужденном состоянии уже к полуночи 4 декабря. Пик активности придется на 09:00. По силе буря достигнет балла G2. Прекратятся геомагнитные удары только к выходным.Метеозависимым людям в этот период следует подготовиться. Необходимо снизить физнагрузки, больше отдыхать и отказаться от кофеина.