На Ростовскую область в ближайшие сутки обрушатся магнитные бури

В ближайшие сутки на Ростовскую область обрушатся магнитные бури. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

По данным специалистов, магнитное поле будет в возбужденном состоянии уже к полуночи 4 декабря. Пик активности придется на 09:00. По силе буря достигнет балла G2. Прекратятся геомагнитные удары только к выходным.

Метеозависимым людям в этот период следует подготовиться. Необходимо снизить физнагрузки, больше отдыхать и отказаться от кофеина.
Фото: Rostov.ru
