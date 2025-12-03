Новости
В Волгодонске будут судить водителя, сбившего насмерть на переходе двух девушек

В Волгодонске в суд направили обвинительное заключение в отношении автомобилиста, по чьей вине погибли две 17-летние девушки. Эта страшная авария случилась 12 сентября на улице Строителей в Волгодонске.

В тот роковой вечер две молодые подруги ехали на самокате по дороге. При пересечении проезжей части их сбил автомобиль «Ауди А8», за рулем которого находился 22-летний горожанин. Водитель не успел избежать столкновения и совершил наезд на несовершеннолетних. От полученных ран девушки скончались сразу же на месте трагедии.

Водителя задержали и заключили под стражу на время следствия. В отношении 22-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть.

Как сообщили в Прокуратуре Ростовской области, обвинительное заключение по этому резонансному делу направлено в суд.
Фото: Соцсети
