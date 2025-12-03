В донской столице разработают регламент по передаче бесхозных ливневок городу

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону ускорят работу по переводу бесхозных ливневых канализаций в муниципальную собственность, для чего будет создан четкий регламент с указанием сроков и ответственных. На расширенном планерном совещании глава города Александр Скрябин заслушал доклад директора департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Дениса Водопьянова о реализации поставленных задач по развитию сетей ливневой канализации.По словам докладчика, в Ростове-на-Дону развернута масштабная кампания по модернизации системы ливневок. Наряду с выполнением ключевых задач, включающих реконструкцию системы ливневой канализации в Бассейне №1, ведется и текущая работа, к которой относится ремонт, содержание городских ливневок, а также значимый пласт работы по передаче бесхозяйных ливневых систем в муниципальную собственность.На данный момент этим занимаются районы, однако темпами выполнения данной задачи Александр Скрябин остался недоволен. Глава донской столицы поручил департаменту разработать нормативный документ, четко определяющий сроки и лиц, ответственных за передачу имущества в муниципальную собственность. В сфере ЖКХ уже есть положительные примеры передачи бесхозяйного имущества, которые могут быть взяты за основу.- Особое внимание уделяется Привокзальной площади, которую регулярно подтапливает при выпадении сильных осадков. Был выполнен ряд работ по благоустройству: приведены в порядок тротуары, проезжая часть и система ливневой канализации - провели очистку системы и закупили новое насосное оборудование, - рассказал Александр Скрябин.Кроме того, совместно с РЖД рассматривается комплекс мероприятий во избежание подтопления данной территории в период выпадения залповых осадков. Работа по улучшению ливневого хозяйства в Ростове-на-Дону будет продолжена.