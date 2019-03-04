Ростовские гимнастки завоевали золото на международном турнире в Эстонии



Ростовские спортсменки в составе команды из России стали победителями международного турнира по художественной гимнастике в Эстонии. Соревнования проходили с 28 февраля по 3 марта в городе Тарту.



За победу сражались девушки из более чем 20 стран мира. Гимнастки приехали из Греции, Узбекистана, Израиля, США, Армении, Украины, Беларуси, Канады, Испании и многих других стран.



Ростовчанки Анастасия Контарева и Валерия Русина выступали за сборную Санкт-Петербурга. В многоборье команда набрала 44,050 балла, в упражнениях с мячом - 22,950.



- Подготовка к турниру была непростой – наши тренировки занимали целые сутки и заканчивались около 23 часов, - поделилась Валерия. - Все очень нервничали и переживали, так как мы выступали в составе сборной России и отстаивали честь страны. О том, что мы отправляемся в Эстонию, мы узнали за десять дней до отъезда. Тогда сразу приступили к серьёзной подготовке.



Ростовских чемпионок подготовили тренеры Антонина и Елена Ивановы.