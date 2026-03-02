Фото: Дондей

«Ростов Арена» «скрылась» за строящимся апарт-комплексом. Кадрами делится редакция DonDay.По данным СМИ, 2 марта со стороны смотровой площадки уже почти не видно известный стадион. «Ростов Арена» находится на Левобережной улице и была построена к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Ожидалось, что левый берег Дона застраивать больше не будут, но за последние восемь лет зона для прогулок и отдыха активно застраивалась.Последней каплей для горожан стало строительство апарт-комплекса, или гостиничного комплекса, возле стадиона. Люди отметили, что в последнее время в донской столице виды только на один высотки.