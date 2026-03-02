Новости
Четверо игроков «Ростова» пропустят матч РПЛ с «Балтикой»

Четверо игроков «Ростова» пропустят матч РПЛ с «Балтикой». После игры с «Краснодаром» Егор Щетинин и Роналдо получили по две желтые карточки. Дмитрий Чистяков и Илья Вахания были удалены с поля за неспортивное поведение, заработав по красной карточке.

Таким образом, 7 марта в игре против «Балтики» не смогут принять участие четверо футболистов.

Болельщики «Ростова» выразили недовольство, отметив, что с такой ситуацией «команде некем будет играть».

Руководство клуба обратилось в экспертно-квалификационную комиссию и контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой пересмотреть решение о красной карточке, показанной Илье Вахании.
Фото: ФК Ростов
