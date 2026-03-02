В Ростове-на-Дону на продажу за 16,5 миллиона рублей выставили плавучий дом

Фото: Авито

Необычное объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов в начале февраля в Ростове-на-Дону. На продажу в донской столице выставили двухэтажный самоходный дом на воде (хаусбот) стоимостью 16,5 миллиона рублей.Этот двухпалубный хаусбот СRUISE имеет общую площадь 80 квадратных метров. Первый этаж площадью 43 квадратных метра включает в себя рулевой пост, просторную гостиную с кухонной зоной, санузел, две каюты и сауну. Высота потолков на этом уровне составляет 2,2 метра. Второй этаж площадью 37 квадратных метров отведен под зону отдыха с навесом.Хаусбот оснащен современной системой управления, включающей штурвал, тахометр, индикаторы уровня воды, фекальных масс и топлива, вольтметр, панель переключателей и монитор для видеонаблюдения, что обеспечивает полный контроль над системами судна.Для длительных переходов предусмотрены два топливных бака по 240 литров каждый, с возможностью их увеличения до 800 литров. Безопасность в любое время суток гарантирует бортовое и ходовое светодиодное освещение, а в кормовой части расположена удобная купальная платформа.Продавец предлагает широкий выбор дополнительных опций, которые позволят клиенту адаптировать хаусбот под свои нужды. Среди них - генератор, гидравлическое или электронное рулевое управление, система "умный дом", мультимедийная система, подъемник для гидроцикла, а также полная комплектация кухонной зоны и летний бар на верхней палубе.Покупателям будет предоставлен полный пакет документов, а также сопровождение при регистрации в ГИМС. Стоимость доставки объекта оговаривается индивидуально.