На чемпионате мира по гандболу ростовчанки во составе сборной России обыграли Японию



Ростовские гандболистки в составе борной России обыграли команду из Японии. Матч чемпионата мира прошёл 5 декабря в городе Кумамото.



Победа над хозяйками турнира стала для россиянок пятой с момента начала ЧМ-2019. В матче приняли участие восемь спортсменок «Ростов-Дона»: Полина Кузнецова, Анна Седойкина, Владлена Бобровникова, Юлия Манагарова, Кристина Кожокарь, Анна Вяхирева, Ксения Макеева и Анна Сень. Дончанки забросили в ворота соперниц 23 мяча.



Счёт открыли Японки, но уже через несколько секунд Ксения Макеева сравняла цифры на табло. Хоть россиянки и владели преимуществом, сборная Японии не давала им уйти вперёд и отставала только на один-два мяча. Уже на 27-й минуте хозяйки вырвались вперёд благодаря пенальти. Тем не менее, уже под занавес первого тайма Анна Сень равнял счёт — 16:16.



После перерыва японки забили два быстрых гола, и команде из России пришлось долго реабилитироваться. В последние десять минут наши девушки активно стали вырываться вперёд, беспощадно атакуя соперниц. По итогу игры счёт составил 33:23 в пользу сборной России.



Анна Сень забила за встречу восемь мячей и стала лучшим бомбардиром и игроком матча.