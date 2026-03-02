Из-за аварии на водоканале отключили воду в трёх районах Ростова

Фото: Donday

Из-за аварии на водоканале временно отключили подачу холодной воды в Октябрьском, Первомайском и Ворошиловском районах. Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ 2 марта.В Октябрьском затронуты переулок Ашхабадский, улицы Герасименко и Погодина, проспект Ленина. Восстановить подачу планируют к 20:00.В Первомайском под отключение попали переулок Самарский и Иртышский. Также улица Украинская и 2-я Киргизская. Ориентировочно водоснабжение восстановят в 23:00.В Ворошиловском отключение коснется проспекта Космонавтов и Королева, улицы Орбитальная, Обсерваторная, Вселенной, Каракумская, Армянская и переулка Созвездия. Восстановить подачу воды планируют до 20:00.