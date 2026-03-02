Новости
Ростовчане пожаловались на протекающую крышу в подземном переходе на Нагибина

Жители Ростова-на-Дону пожаловались на протекающую крышу в подземном переходе на Нагибина. Жалоба появилась на сайте Благоустройства 2 марта.

Проблема образовалась в подземном переходе на проспекте Михаила Нагибина, 32. Как сообщили жители, проблема существует уже несколько лет. В крыше на стыках появились крупные щели, через которые протекает вода.

- Даже при небольшом дожде все ступени в лужах и с крыши течет так, что как душ и летом, и зимой. А в зимний период все ступени в наледи и спускаться небезопасно, - сказано в жалобе.

Также в пешеходном переходе давно не проводили уборку. На ступенях собираются песок и земля.
Фото: Яндекс.Карты
