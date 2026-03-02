Более 30 тысяч экспертиза провели криминалисты Ростовской области за год

Фото: Дондей

В первый день весны свой профессиональный праздник отметили эксперты-криминалисты. Еще в 1919 году в России в органах внутренних дел начало работу первое экспертно-криминалистическое подразделение - Кабинет судебной экспертизы. Со временем кабинет криминалистики превратился в экспертно-криминалистический центр.Сегодня в Экспертно-криминалистическом центре донской столицы трудится свыше 340 человек. Специалисты проводят анализ улик с мест преступлений по всей Ростовской области.В честь праздничной даты правоохранители провели для представителей СМИ экскурсию по региональному ЭКЦ. Сотрудники полиции рассказали о работе ведомства изнутри.К примеру, на места происшествия всегда выезжает передвижная криминалистическая лаборатория. Экспертам необходимо как можно тщательней исследовать локацию преступления на наличие следов. Эти детали могут дать значимую информацию для раскрытия дела. Порой следы не достаточно просто собрать в «пробирку». Иногда специалистам приходится изымать предмет, на котором оставлен след. Специалисты рассказали, что был случай, когда после убийства кровяной след изъяли вместе с паркетом.В числе важнейших улик выступает и оружие. Так, благодаря специальному микроскопу по одной лишь гильзе можно определить, из какого оружия производился выстрел. Как рассказали эксперты, в основном преступники используют переделанное оружие из травматического. Этот вариант считается наиболее доступным.Кроме того, на местах происшествий в обязательном порядке изымаются следы рук. Отпечатки помогают в вычислении преступников. К примеру, в преступлении с квартирной кражей извлекаются следы не только с самой квартиры, но и с прилегающей территории. Под внимание специалистов попадает входная дверь, подъездная лестница, перилла и даже двор.И это лишь малая часть всех исследований, которые проводят донские правоохранители. Ростовский ЭКЦ включает в себя 10 отделов. На сегодняшний день там выполняется 52 видов судебных экспертиз. За последние несколько лет были введены новые виды: психофизиологическая, радиотехническая и строительно-техническая экспертизы. В текущем году появляется новый вид экспертизы - лесотехническая. Вдобавок в конце 2026 года в системы МВД войдет еще один вид судебной экспертизы - ихтиологическая.