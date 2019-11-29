Ростовские гандболистки в составе сборной России выиграли в очередном матче чемпионата мира



Ростовчанки в составе сборной России по гандболу обыграли аргентинскую команду. Чемпионат мира-2019 проходит в Японии.



В понедельник 2 декабря россиянки провели очередной матч в Кумамото. Во встрече приняли участие восемь спортсменок клуба «Ростов-Дон»: Кристина Кожокарь, Анна Седойкина, Анна Сень, Юлия Манагарова, Полина Кузнецова, Владлена Бобровникова, Ксения Макеева и Анна Вяхирева.



Счёт в матче открыли россиянки после меткого броска Анны Сень. Хоть наша команда с первых минут завладела преимуществом, аргентинки не давали спортсменкам расслабляться и держали минимальный отрыв по количеству голов. Анна Вяхирева, которая получила сильный толчок в бок, в середине первого тайма покинула площадку на десять минут. Ближе к перерыву она вернулась в игру и сразу забросила мяч и отдала несколько голевых передач. Несмотря на напор соперниц, россиянки ушли в раздевалки с внушительным отрывом — 17:12.



Во второй половине игры, на 45-й минуте, разница в счёте составляла уже десять голов. В итоге матч завершился со счётом 22:35 в пользу сборной России.



Ранее наши спортсменки обыграли команду из Китая. Следующий матч для россиянок состоится 3 декабря, они сыграют со сборной Конго.