На набережной Ростова разбирают новогодний арт-объект «Елку-шишку»

На набережной Ростова разбирают новогодний арт-объект «Елку-шишку». Горожане стали свидетелями процесса демонтажа 2 марта.

Инсталляцию в восемь метров разбирают у причала № 21. Рабочие уже убрали две световые фигуры в виде павлинов. Теперь разбирается нижняя часть шишки. Диски от нее заворачиваются в прозрачную пленку.

Новогодний арт-объект появился на Петровском фонтане в начале декабря 2025 года. У такой необычной елки даже было организовано официальное открытие новогоднего сезона. После захода солнца на композиции зажигались тысячи лампочек. «Елка» светилась золотыми огнями, а птицы - белоснежными.
Фото: Дондей
