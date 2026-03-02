Новости
В Ростове-на-Дону временно закроют железнодорожный переезд на улице Мечникова

В Ростове 3 марта почти на два часа закроют ж/д переезд на Мечникова. Об этом горожанам сообщили в СКЖД.

Ограничение движения будет действовать почти три часа. Причина временного перекрытия – проведение ремонтных работ. Речь идет о железнодорожном переезде, расположенном на 1221 километре, в районе улицы Мечникова. Движение через этот участок будет полностью приостановлено с 15:20 до 17:00.

В СКЖД настоятельно просят водителей учесть эту информацию при планировании своих поездок по городу, чтобы избежать неудобств и задержек.
Фото: Donday
