В Ростове у скульптуры «Купание коня» на Береговой отвалилась плитка

- Скорее всего, плиты отвалились из-за морозов. Но есть вероятность, что к этому могли приложить руки люди, - поделился один из работников.

Фото: Дондей

В Ростове у скульптуры коня на Береговой отвалилась плитка. Обрушение заметили ростовчане утром 2 марта.Речь идет о памятнике «Купание коня» у домов № 15-17. У монумента отвалилось около шести мраморных плит с боковых стен. Изделия шлепнулись на асфальт, расколовшись на кусочки. Теперь на месте гладкой поверхности «красуется» застывший бетон.Последний раз памятник «Купание коня» ремонтировали в 2023 году. Тогда у конструкции были разрушены мраморные плиты. Кто бы мог подумать, что спустя всего лишь три года эта проблема с памятником повторится снова. Пока что на месте рабочие занимаются уборкой последствий разрушений.Отметим, что минувшая зима в регионе выдалась холодной. Жители застали обильные снежные осадки и крепкие морозы. Напомним, что в конце февраля в Ростове-на-Дону частично рухнула стена исторического дома на улице Шаумяна. И в этом случае низкие температуры могли стать одной из причин случившегося.