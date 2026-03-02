Новости
В Белой Калитве улица 1-я Крайняя утопает в грязи из-за отсутствия асфальта

Жители Белой Калитвы жалуются, что улица 1-я Крайняя утопает в грязи из-за отсутствия асфальта. После дождей глинистая почва размокает, а лужи стоят неделями. В результате дети не могут добраться до школы, а к пожилым людям не доезжает "скорая".

Светлана каждый день провожает ребенка в школу по бездорожью. Во время ливней ей приходится оставлять ребенка дома и извиняться перед педагогами за то, что ребенок не может посещать школу.



Пожилым приходится ещё хуже. В случае недомогания к больнице пешком не пройти, а "скорая" просто не проедет. Таксисты либо отказываются от заказов, либо "дерут" цены. Да и не каждому будет по карману ежедневно ездить на такси.

Жители не требуют полного асфальтирования дороги. Они просят хотя бы посыпать поверхность щебнем.

Обращения в администрацию Белокалитвинского района остаются без ответа, одна надежда на СМИ. Белокалитвинцы надеются, что огласка "разбудит" чиновников и вернет улицу к жизни.
Фото: жители Белой Калитвы
