ЗАГС назвал редкие имена новорожденных в начале марта
Отдел ЗАГС назвал редкие имена новорожденных в начале марта. Актуальную информацию публикует аналитический портал.
Редкие имена у девочек: Нане, Сабина, Эмина, Салима и Рози. Необычное имя Рози – это женское имя английского происхождения, уменьшительная форма имени Роуз. Имя символизирует красоту, нежность, чувственность и любовь.
Для мальчиков самыми редкими стали имена Арьян, Рамин, Байхан, Климент. Самое необычное, Стивен, - мужское английское имя греческого происхождения. Оно соответствует греческому христианскому имени Стефан. В переводе означает «венок» или «корона».