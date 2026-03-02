Новости
Жители Ростовской области стали свидетелями парада планет

Жители Ростовской области стали свидетелями парада планет. Кадры они опубликовали в социальных сетях 1 марта.

Еще 28 февраля после захода Солнца на небосводе можно было пронаблюдать шесть планет Солнечной системы: Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венеру и Меркурий. Невооруженным глазом были видны Юпитер, Венера, Сатурн и Меркурий. Чтобы разглядеть далекие Уран и Нептун, потребовались подзорная труба или телескоп.

Как прокомментировал заведующий обсерваторией парка Горького Николай Дёмин, это можно было увидеть, если выехать куда-нибудь в поле, около самого горизонта и в лучах заходящего Солнца. Поэтому явление было доступно не всем для наблюдения.

Но некоторым любителям-астрономам удалось выехать за город и сделать пару ярких кадров.
Фото: соцсети
