В Ростовском зоопарке гималайский медведь вышел из зимней спячки

В Ростовском-на-Дону зоопарке гималайский медведь вышел из зимней спячки. Об этом рассказало руководство в соцсетях 1 марта.

Зимняя спячка закончена у гималайского мишки Андрея. Проснувшись, он обошел свои владения и взобрался на любимое бревно.

Отметим, что бурые медведи впадают в спячку поздней осенью. Это явление называется гибернацией, таким образом животные сохраняют свою энергию. В качестве берлоги для зимнего сна медведи используют дупла старых крупных деревьев, пещеры, расселины скал и могут спать под деревьями. Продолжительность жизни гималайских мишек – около 25 лет. В Ростовском зоопарке их разводят с 80-х годов.
Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк.
