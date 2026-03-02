Новости
Штрафы до 50 тысяч рублей грозят донским дачникам за борщевик на участке

Штрафы до 50 тысяч рублей грозят донским дачникам за борщевик на участке. О том, какие санкции и за что грозят дачникам, рассказала юрист из Ростовской области Анна Павлова.

С 1 марта 2026 года на владельцев земельных участков, включая дачников с участками в 6 соток, возлагается ответственность за борьбу с опасными инвазивными растениями, такими как борщевик Сосновского. Несоблюдение новых требований, закрепленных в поправках к Земельному кодексу, может повлечь за собой штрафы, вплоть до конфискации участка.

Инвазивные виды растений отличаются высокой скоростью разрастания, активно вытесняя местные растения и нарушая природный баланс, что приводит к обеднению биоразнообразия и нанесению ущерба почве и сельскому хозяйству.

Особую опасность представляет борщевик Сосновского, который, помимо угнетения других растений и истощения почвы, представляет прямую угрозу для здоровья людей и животных. Его сок является фототоксичным, вызывая сильные ожоги и аллергические реакции при контакте с кожей, а для животных может быть смертельно ядовитым.

В Южном федеральном округе, помимо борщевика, к инвазивным растениям, требующим внимания, относятся айлант высочайший, аморфа кустарниковая, золотарник гигантский и канадский, клён ясенелистный, лох узколистный, робиния лжеакация, элодея канадская и ясень пенсильванский. Хотя большинство из них (кроме борщевика) не являются карантинными объектами, они подлежат мониторингу и уничтожению в природоохранных зонах.

Последствия бездействия: С 1 марта 2026 года владельцы участков обязаны уничтожать борщевик на своих территориях. За неисполнение предписаний предусмотрены следующие штрафы:

- Граждане: 20–50 тысяч рублей.
- Должностные лица: 50–100 тысяч рублей.
- Юридические лица: 400–700 тысяч рублей.

В крайних случаях, при систематическом игнорировании проблемы и распространении сорняка, собственники могут лишиться участка. Однако, как поясняют юристы, изъятие участка является исключительной мерой, применяемой лишь при полном бездействии, когда участок становится очагом заражения для соседних территорий.
Фото: Нейросеть
