Молодёжный состав «Ростова» уступил ЦСКА



Футбольный клуб «Ростов» проиграл ЦСКА. Матч 21-го тура молодежного первенства России прошел 8 марта.



Несмотря на равную игру обеих команд в первом тайме, на 12-й минуте полузащитник ЦСКА Тигран Аванесян сделал удачный угловой в ворота «желто-синих». Ненамеренные сдаваться ростовчане отыграли очко только на 36-й минуте, когда нападающий Гоча Гогричиани забил гол. К концу первой половины на табло были показатели 1:1.



В начале второго тайма москвичи обеспечили себе победу, забив один мяч. «Желто-синие» в свою очередь проводили перспективные атаки, которые оборачивались промахом. На 76-й минуте с поля удалили ростовского вратаря Вадима Лукьянова за игру рукой вне предела штрафной линии. На счет это не повлияло, однако «Ростов» все равно проиграл «ЦСКА» - 1:2.



Теперь ростовские футболисты имеют 22 очка и занимают 12-ю позицию в турнирной таблице. Следующая встреча донских игроков пройдет с «Локомотивом» 14 марта.