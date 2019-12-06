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«Молодежка» ФК «Ростов» проиграла «Спартаку»

«Молодежка» ФК «Ростов» проиграла «Спартаку»
«Молодежка» ФК «Ростов» проиграла «Спартаку». Игра 19-го тура молодежного первенства прошла 7 декабря в столице.

В начале первого тайма преимущество сразу оказалось на стороне «Спартака». На 9-й минуте полузащитник Степан Оганесян забил гол в ворота желто-синих. Позже футболисты «Ростова» могли отыграться. Однако сравнять счет сразу не удалось: Гочи Гогричиани автаковал ворота, но попал в перекладину. Первый тайм закончился с результатом 1:0.

Ко второму тайму тренер «Ростова» произвел несколько замен. В игру вступили Медведь и Куприянов. После этого желто-синие заиграли активнее. На 60-й минуте Гигричиани наконец забил мяч. Однако обыграть соперника не удалось. На 79-й минуте нападающий «Спартака» Святослав Кожедуб реализовал пенальти. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу красно-белых.

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