«Молодежка» ФК «Ростов» проиграла «Спартаку»



«Молодежка» ФК «Ростов» проиграла «Спартаку». Игра 19-го тура молодежного первенства прошла 7 декабря в столице.



В начале первого тайма преимущество сразу оказалось на стороне «Спартака». На 9-й минуте полузащитник Степан Оганесян забил гол в ворота желто-синих. Позже футболисты «Ростова» могли отыграться. Однако сравнять счет сразу не удалось: Гочи Гогричиани автаковал ворота, но попал в перекладину. Первый тайм закончился с результатом 1:0.



Ко второму тайму тренер «Ростова» произвел несколько замен. В игру вступили Медведь и Куприянов. После этого желто-синие заиграли активнее. На 60-й минуте Гигричиани наконец забил мяч. Однако обыграть соперника не удалось. На 79-й минуте нападающий «Спартака» Святослав Кожедуб реализовал пенальти. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу красно-белых.



