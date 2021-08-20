«Ростов» впервые выиграл в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги

ФК «Ростов» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ. Матч проходил в Нижнем Новгороде против одноименной команды. Пятый тур Российской Премьер-Лиги закончился в пользу «желто-синих» со счетом 2:1.Начало игры для ростовчан сложилось крайне неудачно. Хозяева поля сразу двинулись к чужим воротам. На 3-й минуте новгородцы открыли счет в матче. Оборона «Ростова» провалилась, оставив нападающего «Нижнего Новгорода» в одиночку на краю штрафной площади. Ситуацию попытался исправить полузащитник Кирилл Фольмер. Он побежал встречать атакующего игрока, однако споткнулся и упал.После этого соперник без труда смог «прострелить» во вратарскую Сергея Песьякова. Первым на мяче оказался Максим Осипенко, но он не смог подстроиться под удар и забил в собственные ворота. Такое начало подкосило донскую команду, и они долго не могли прийти в себя. Первый опасный момент возник на 34-й минуте. «Желто-синие» могли заработать для себя одиннадцатиметровый. Во время штурма ворот новгородцев мяч попал одному из них в руку. Судья пошел смотреть видеоповтор, но нарушения не обнаружил. Однако через минуту гости все же смогли сравнять счет. Отлично сыграл Бастуш, который отобрал мяч и отдал точную передачу на Хасимото. Японец вышел на убойную позицию и забил гол в дальний от вратаря угол. Первая половина встречи закончилась со счетом 1:1.Второй тайм не был богат на интересные события. Первый опасный момент случился у ворот «Ростова» на 50-й минуте. Судья назначил штрафной в пользу хозяев. Нападающий «Нижнего Новгорода» закрутил мяч в нижний угол ворот, но не попал в створ. Далее обе команды не давали приблизиться к воротам друг друга. Из-за постоянных единоборств футболисты теряли контроль над игрой и время от времени сбивали друг другу темп. «Желто-синие» смогли вырвать победу только в концовке встречи. На 87-й минуте после розыгрыша стандарта ростовчане штурмовали ворота соперника. Во время серии рикошетов мяч дошел до Николая Комличенко, который смог быстро сориентироваться и правильно подставить ногу, забив решающий гол в игре. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Ростова».