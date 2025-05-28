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Ростов может остаться без профессионального баскетбола

Ростов может остаться без профессионального баскетбола
Ростов может остаться без профессионального баскетбола. О сложном финансовом положении баскетбольного клуба "БАРС-РГЭУ" рассказал руководитель Сергей Косинов.

Как отметил Сергей Косинов, ежегодно он вкладывает около 50 млн рублей внебюджетных средств на жизнедеятельность команды в Суперлиге. В этом году ситуация осложняется нехваткой денежных средств, а именно – 30 млн рублей.

- Министерство спорта Ростовской области каждый год помогало, но в этом году бюджетирование сократили. Плюс к этому — сложности с логистикой продолжаются, — подчеркнул Косинов в интервью «СЭ».

По данным руководителя ростовской баскетбольной команды, «Локомотив-Кубань» принял решение не участвовать в Суперлиге. Вероятно, руководству краснодарского клуба было бы интересно оказать поддержку своему региональному и историческому партнёру.
Фото: БК Барс
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