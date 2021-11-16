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«Ростов-Дон» победил «Ладу» в чемпионате России – 28:23

«Ростов-Дон» победил «Ладу» в чемпионате России – 28:23
В первом круге чемпионата тольяттинская «Лада» нанесла «Ростов-Дону» поражение. Теперь желто-черные взяли убедительный реванш.

В первой части игры ростовчанки сразу же оторвались в счете. Интриги почти не было. К перерыву желто-черные ведут 16:8. Во втором тайме Пер Юханссон дал больше поиграть гандболисткам лавки. В результате «белки» немного сократили отрыв, однако судьба двух очков давно была решена. Итог – выигрыш ростовской команды 28:23.

Самыми результативным у хозяев были Юлия Манагарова (5 мячей), Грас Заади (4 гола) и Виктория Борщенко (4). У «Лады» Валерия Кирдяшева забросила 5 мячей.

В параллельной игре «Астраханочка» переиграла на своей площадке «Звезду» (Звенигород) – 27:25.

Следующая игра «Ростов-Дона» состоится 20 ноября. В Лиге Чемпионов ростовчанки сразятся с «Подравкой» (Хорватия). Данная встреча станет последней перед перерывом на Чемпионат мира. Очередная игра чемпионата России состоится только 4 января, когда предстоит принимать «Звезду».
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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