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«Ростов-Дон» победил в Астрахани со счетом 35:26

«Ростов-Дон» победил в Астрахани со счетом 35:26
У желто-черных в графике получился насыщенный промежуток. Почти сразу после игры в Бухаресте в Лиге Чемпионов необходимо было навестить столицу Каспия в рамках чемпионата России среди клубов Суперлиги.

В первом тайме гости смотрелись более цепко в защите и намного более изобретательнее в атаке. К перерыву вице-чемпион ведет 20:14, и это было вполне заслуженно.

Во второй части вечера хозяйки постарались вернуть борьбу, но ростовчанки своего уже не упустили. В итоге интрига испарилась уже к середине тайма. Итог - солидная победа «Ростов-Дона» 35:26.

По личной статистике лучше других сыграли Ксения Макеева (7 мячей), Эдуарда Аморим (5) и Грас Заади (5). У «Астраханочки» 7 раз поразила цель Анна Шапошникова.

Очередной матч «Ростов-Дон» сыграет на своей площадке 25 сентября. В этот день желто-черные сразятся в Лиге Чемпионов против «Ференцвароша» (Венгрия).
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Теги: ГК Ростов-Дон

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