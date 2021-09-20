«Ростов-Дон» победил в Астрахани со счетом 35:26

У желто-черных в графике получился насыщенный промежуток. Почти сразу после игры в Бухаресте в Лиге Чемпионов необходимо было навестить столицу Каспия в рамках чемпионата России среди клубов Суперлиги.В первом тайме гости смотрелись более цепко в защите и намного более изобретательнее в атаке. К перерыву вице-чемпион ведет 20:14, и это было вполне заслуженно.Во второй части вечера хозяйки постарались вернуть борьбу, но ростовчанки своего уже не упустили. В итоге интрига испарилась уже к середине тайма. Итог - солидная победа «Ростов-Дона» 35:26.По личной статистике лучше других сыграли Ксения Макеева (7 мячей), Эдуарда Аморим (5) и Грас Заади (5). У «Астраханочки» 7 раз поразила цель Анна Шапошникова.Очередной матч «Ростов-Дон» сыграет на своей площадке 25 сентября. В этот день желто-черные сразятся в Лиге Чемпионов против «Ференцвароша» (Венгрия).